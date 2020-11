Frauenfußball-Bundesliga: Topspiel FC Bayern - Wolfsburg live

Nach acht Partien stehen die Frauen des FC Bayern verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Nach einem Unentschieden nur zwei Punkte dahinter: Double-Gewinner VfL Wolfsburg. Am Sonntag (Anstoß: 14.00 Uhr) treffen die beiden derzeit besten deutschen Mannschaften auf dem Bayern-Campus aufeinander. Es geht um nicht weniger als Platz eins in der Liga, vielleicht sogar schon um eine kleine Vorentscheidung im Rennen um die deutsche Meisterschaft.