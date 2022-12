Frauenfußball-Boom beim FCN: Mädchenfußball wird gefördert

Der Frauen- und Mädchenfußball boomt gerade, auch wegen der begeisternden Europameisterschaft 2022 in England. Die Zuschauerzahlen in der Bundesliga, bei Frauen-Champions-League-Spielen, aber auch in der Zweiten Liga oder bei Pokalspielen wie dem DFB-Achtelfinale des 1. FC Nürnberg gegen die Rekordmeister vom Vfl Wolfsburg übertreffen oft die bisherigen Erwartungen. Auf diese zunehmende Begeisterung für den Frauenfußball reagiert nun auch der 1. FC Nürnberg und bietet an der Fußballschule spezielle Trainingsmöglichkeiten für Mädchen an.

Schnuppertraining mit 60 Mädchen

Bei einem Schnuppertraining im Dezember war das Interesse bereits groß. Mädchen im Alter zwischen sechs und 14 Jahren konnten sich für eine kostenlose Trainingseinheit anmelden, um herauszufinden, ob Fußball ihnen liegt und ob sie Spaß an einem regelmäßigen Training haben. 60 Mädchen hatten sich angemeldet, viele kamen aus dem gesamten Großraum.

Clubspielerinnen der ersten Mannschaft als Trainerinnen

Besonderes Highlight des Schnuppertrainings: Die Mädchen wurden von ihren Idolen trainiert. Clubspielerinnen fungierten als Trainerinnen, wie Jessica May. Die Club-Innenverteidigerin freut es ganz besonders, dass sie ihr Wissen an junge Spielerinnen weitergeben kann. An der Club-Fußballschule können alle Mädchen mitmachen, die Spaß am Kicken haben, sagt sie.

Die Begeisterung unter den Mädchen ist groß. Einige von ihnen spielen schon länger. Fußball ist ihr Hobby. Jessica May kann sich gut in die Mädchen hineinversetzen. "Bei mir war es damals nicht anders, ich wollte einfach unbedingt Fußball spielen und das am besten 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Es freut mich einfach, wenn es den Mädels genauso geht."

Kooperation mit der Bertolt-Brecht-Schule Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg will den Mädchenfußball stärker fördern und bietet in der Fußballschule spezielle Trainingsmöglichkeiten an. Im Winter wird in der Halle der Bertold-Brecht-Schule gespielt, sobald es wärmer wird, geht es raus ins Freie. Club-Frau Jessica May wünscht sich, dass noch viel mehr Mädchen Freude an dem Mannschaftssport entwickeln. Die Innenverteidigerin ist stolz darauf, dass sie einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass junge Fußballerinnen optimale Trainingsbedingungen bekommen.

Safe-Place für Mädchen im Fußball

Die 23-jährige Fußballerin ist überzeugt von dem neuen Trainingsangebot. Es gehe darum, dass Mädchen endlich eine Chance bekommen, innerhalb ihrer Altersklasse mit anderen Mädchen Fußball spielen zu können. Viele der Mädchen, die sich angemeldet haben, spielen schon in Vereinen, oft integriert in Jungs-Mannschaften. Das soll sich jetzt ändern. "Sie sollen eine Art Safe-Place, also einen sicheren Ort haben, an dem es egal ist, ob sie Fehler machen, wie sie spielen, wie viel sie schon können. Es soll ihnen so möglich sein, Freude am Mädchen-Fußball zu entwickeln.“ Und natürlich sollen die Mädchen dadurch auch besser werden, in Taktik, Technik und am Ball.

Frauenfußball wird immer beliebter

Als Trainerin mit von der Partie ist auch Innenverteidigerin Jona Leske. Sie kümmert sich um die Jüngsten, von denen einige Talent mitbringen, wie sie sagt. Sie spürt wie die weiteren Club-Damen, dass sich in der Fußballwelt etwas verändert. Das Jahr 2022 war für das Club-Team ein ganz besonderes: Zum ersten Mal haben sie vor großer Kulisse gespielt – das bleibt in Erinnerung, so Jana: "Allein bei unserem Pokalspiel gegen Wolfsburg im Max-Morlock-Stadion waren über 17.000 Leute da. Das war einfach unbeschreiblich für uns alle. Das wird niemand mehr von uns vergessen und auch bei unserem nächsten Heimspiel danach, hatten wir deutlich mehr Zuschauer als davor bei unseren Heimspielen."

Jona Leske würde sich wünschen, dass noch mehr Mädchen und Frauen in großen Stadien spielen. Der Grundstein dafür soll jetzt jedenfalls schon mal gelegt werden.