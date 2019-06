Frauen-WM: Deutschland im Viertelfinale gegen Schweden raus

Lina Magull (16.) hatte die deutschen Frauen in Führung gebracht, Sofia Jakobsson (22.) glich aber schon wenig später aus - und Stina Blackstenius (48.) erzielte kurz nach der Halbzeitpause das entscheidende Tor. Die deutsche Mannschaft, bei der Spielmacherin Dzenifer Marozsan mit ihrer Zehenverletzung zunächst auf der Bank geblieben war, kam beim ersten richtigen Härtetest des Turniers nie an seine Bestleistung heran und schied schließlich verdient aus. Am Ende jubelte Schweden, das in der Vergangenheit fast immer den Kürzeren im direkten Vergleich gezogen hatte.

"Die Niederlage tut weh. Wir sind in einem Prozess und werden uns nun neue Ziele setzen. In einigen Phasen haben uns die Konsequenz und der Mut gefehlt. Wir werden daran wachsen." Martina Voss-Tecklenburg

Gute Anfangsphase

Die Deutschen waren nur in der Anfangsphase das spielbestimmende Team. Mit der ersten guten Chancen gelang direkt die Führung: Sara Däbritz steckte sehenswert auf Magull durch, die sich den Ball nochmal hoch vorlegte und per Scherenschuss zum 1:0 traf. Fast im Gegenzug schafften die Schwedinnen, die bis dahin ungefährlich waren, den Ausgleich: Marina Hegering verschätzte sich bei einem Befreiungsschlag des Gegners und unterlief den Ball, so dass Jakobsson plötzlich frei vor Torhüterin Almuth Schult auftauchte und einschob. Schweden wurde jetzt stärker und übernahm nach und nach die Initative.

Keine Durchschlagskraft nach der Pause

Das führte nach der Pause gleich zum 1:2 aus deutscher Sicht: Nach einer Flanke scheiterte Fridolina Rolfö per Kopf zunächst an der stark reagierenden Schult, Blackstenius staubte aber aus kurzer Distanz ab. Deutschland lag also zurück! Und war in der Folgezeit bemüht, aber ohne richtige Durchschlagskraft. Auch die zur Pause eingewechselte Marozsan brachte kaum kreative Momente ins Spiel. Ein möglicher Elfmeter blieb Deutschland in der Schlussphase nach Videobeweis verwehrt. 2015 war Deutschland gegen die USA (0:2) im Halbfinale ausgeschieden und hatte Schweden im Achtelfinale noch mit 4:1 besiegt, jetzt also das vorzeitige Aus im Viertelfinale.

"Man muss sagen, dass Schweden die besseren Torchancen hatte. Es hat nicht gereicht. Wir hatten auch Torchancen, aber waren nicht konsequent genug." Torhüterin Almuth Schult