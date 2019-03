16.03.2019, 14:36 Uhr

Frauen-Staffel wegen Schießfehlern ohne Medaille

Alle vier deutschen Biathletinnen zeigten in ihrem WM-Staffelrennen Nerven am Schießstand. Trotz insgesamt 14 Nachladern liefen die Damen mit Rang vier nur knapp am Bronzerang vorbei.