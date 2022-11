Frauen-Slalom in Levi | 19.11., 10 Uhr | BR Fernsehen & Stream

Die beiden Slaloms im finnischen Levi sind für die Frauen die ersten Rennen in diesem Winter. Der Riesenslalom in Sölden musste witterungsbeding ebenso abgesagt werden wie die Abfahrten in Zermatt.

DSV-Hoffnungen ruhen auf Lena Dürr

Wie startet Lena Dürr in die neue Saison? Die 31-Jährige stand letzte Saison vier Mal auf dem Podest und belegte in der Slalom-Gesamtwertung Platz drei hinter den Stars Petra Vlhova (SLO) und Mikaela Shiffrin (USA). Bei den Olympischen Spielen in Peking verfehlte die Oberbayerin knapp eine Medaille - trotzdem war der letzte Winter der erfolgreichste ihrer langen Karriere.

