Frauen-Premiere bei Amateur-Kickern: Fußballerin berichtet

In einem historischen Spiel sind am Wochenende in der Oberpfalz erstmals zwei Frauen bei einem Punktspiel der Herren aufgelaufen. Möglich machte das die Grundsatzentscheidung des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) zum 1. Juli. Jessica Eckl, eine der beiden Frauen, berichtet von ihrer Premiere bei den Herren des FC OVI-Teunz II.

"Wenn ihr keine elf Leute zusammenbringt, dann darf ich spielen"

Normalerweise spielen Jessica Eckl und Sandra Pfannenstein als Verteidigerinnen bei ihrem Heimatverein, dem FC OVI-Teunz aus dem Oberviechtacher Land. Jessica Eckl stammt aus einer Fußballer-Familie. Der Papa ist zweiter Vorsitzender des Vereins und Stadionsprecher, die beiden Brüder kicken bei den Herren. Sigi Eckl, trainiert und betreut die Reservemannschaft des FC OVI-Teunz.

Dass es bei der Reservemannschaft personelle Engpässe gibt, das hatte Jessica Eckl früh auf dem Schirm: Aus Spaß sagt sie zu ihm: "Wenn ihr keine elf Leute zusammenbringt, dann darf ich auch bei euch spielen." Dann kommt der Bruder prompt auf ihr Angebot zurück. Fürs nächste Spiel hätten sie nur acht Leute.

"Dann hab ich mit meiner Teamkollegin geredet und wir haben gesagt, okay, dann machen wir das doch. Dieses Wochenende würde es passen, weil wir selber noch nicht spielen." Jessica Eckl

Antrag binnen 48 Stunden genehmigt

Die beiden Spielerinnen stellen den Antrag. Binnen 48 Stunden genehmigt der Verbands-Frauen- und Mädchen-Ausschuss (VFMA) mit seiner Vorsitzenden Sandra Hofmann den Antrag des Oberpfälzer Duos. Und aus dem Spaß wird Ernst. Wenig später stehen Jessica Eckl und Sandra Pfannenstein gegen den SC Altfalter II auf dem Platz.

Drei Geschwister auf dem Platz

Für Jessica Eckl kommt die Gelegenheit genau richtig. Für sie geht damit ein kleiner Traum in Erfüllung: "Weil ich mit meinen zwei Brüdern, Dani und Sigi gemeinsam aufs Feld laufen durfte. Und mein Vater hatte auch noch seinen 65. Geburtstag. Da war er natürlich stolz auf uns drei Kinder", freut sich Eckl.

Mitspieler "machen keinen Unterschied"

Ein großer Schritt also für Jessica Eckl und auch ein großer Schritt für die Frauen im bayerischen Amateur-Fußball. Aber wie war es überhaupt im Team mit Männern gegen die Männer zu spielen? – "Anstrengend", berichtet Jessica Eckl, "weil’s sehr heiß war."

Aber auch bei Kondition und Kraft merkt die Fußballerin Unterschiede. "Das war noch nicht so überragend", gesteht sie. Technisch haben sie mithalten können, so Eckl, "und die Männer haben uns genauso angespielt wie die anderen Mitspieler. Sie haben keinen Unterschied gemacht."

Verdutzte Gesichter beim gegnerischen Team

Ähnlich das Szenario auf der gegnerischen Seite. Die Männer hätten zwar erst einmal verdutzt gekuckt, was die zwei Frauen im Trikot da machen, "weil das überhaupt noch nicht durchgedrungen war, dass das jetzt möglich ist", vermutet Jessica Eckl. Während des Spiels dann verschwinden die Unterschiede. Die Altfalterer seien genauso in den Zweikampf gegangen wie bei den Männern, schildert Eckl.

Am Ende geht die Partie 1:6 für den SC Altfalter II aus. Kein denkwürdiges Ergebnis für die Teunzer. Denkwürdig aber der Schritt, den der Amateurfußball an diesem Tag in der Oberpfalz gegangen ist. "Ich kann es noch gar nicht fassen, bei einer Premiere mit dieser Tragweite dabei gewesen zu sein", findet auch Jessica Eckl.

Beide Frauen kicken demnächst in der Frauen-Bezirksliga

Wie es jetzt für sie weitergeht? Fest für die Herrenmannschaft auflaufen, das möchten Jessica Eckl und Sandra Pfannenstein nicht. "Weil wir ja beide in der Damenmannschaft spielen. Und die hat natürlich Vorrang." Wieder mit der Reservemannschaft des FC OVI-Teunz auf den Platz zu laufen, schließt Jessica Eckl aber nicht aus: "Wenn Not an Mann ist und sie uns brauchen können, werden wir auf jeden Fall nochmal mitspielen."

Ab September gehen die beiden Defensivspielerinnen des FC OVI-Teunz aus dem Oberviechtacher Land im Landkreis Schwandorf für den souveränen Meister der Frauen-Bezirksliga Nord in der Bezirksoberliga an den Start – dann ist Saison-Auftakt auswärts beim 1. FC Schwarzenfeld.