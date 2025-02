Frauen-Nationalmannschaft: FC Bayerns Gwinn neue DFB-Kapitänin

Bundestrainer Christian Wück gab seine Entscheidung nach dem Training auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main bekannt. Die 25 Jahre alte Abwehrspielerin des FC Bayern folgt damit auf Wolfsburgs zurückgetretene Stürmerin Alexandra Popp. Als Vertreterin benannte Wück die Defensiv-Allrounderin Janina Minge (25) vom VfL Wolfsburg.

Als erste Spielerin des FC Bayern München überhaupt wird Giulia Gwinn dauerhafte DFB-Kapitänin. Vor ihr trugen bereits Melanie Behringer und Lina Magull für einzelne Länderspiele die Binde, als sie für die Münchnerinnen kickten. Doch eine feste Deutschland-Kapitänin des FC Bayern gab es bislang noch nicht.

"Unbeschreibliches Gefühl" für Giulia Gwinn

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, und es erfüllt mich mit unglaublichem Stolz, Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zu sein", sagte die Münchnerin nach ihrer Beförderung zur festen Nachfolgerin von Alexandra Popp. Sie werde ihr Amt mit "großer Dankbarkeit, großem Respekt und großer Vorfreude" angehen.

Ihre Premiere als neue Kapitänin dürfte Gwinn bereits am Freitag (20.45 Uhr) feiern, wenn für die deutsche Elf das erste Pflichtspiel unter dem neuen Bundestrainer ansteht. In Breda trifft das Wück-Team zum Nations-League-Auftakt auf die Niederländerinnen. Am darauffolgenden Dienstag geht es im Nürnberger Max-Morlock-Stadion im selben Wettbewerb gegen Österreich (18.15 Uhr).

57 Länderspiele: Giulia Gwinn ist Stütze des Teams

Die Entscheidung pro Gwinn ist wenig überraschend, sie hatte das DFB-Team zuletzt bereits interimistisch angeführt. Mit ihren 25 Jahren und 57 Länderspielen gilt die "Nationalspielerin des Jahres 2024" schon lange als eine der verlässlichsten Stützen des deutschen Teams. "Giulia ist eine absolute Leistungsträgerin. Sie ist meinungsstark und eine Persönlichkeit, die auf und neben dem Platz vorangeht", sagte Wück. "Unsere Wertschätzung für sie ist sehr, sehr hoch."

Beim WM-Debakel 2023 in Australien hatte die Vize-Europameisterin nach ihrem zweiten Kreuzbandriss gefehlt, bei Olympia 2024 sicherte sie den DFB-Frauen mit ihrem verwandelten Elfmeter im kleinen Finale gegen Spanien (1:0) die Bronzemedaille. Bei der anstehenden EM wollen Gwinn und Co. wieder um den Titel mitspielen. Dafür dient die nun anstehende Nations League als Vorbereitung.