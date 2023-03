Frauen mit Handicap: Gelebte Inklusion auf dem Fußballplatz

Bunte Mischung an Teilnehmerinnen

Kristina Höhn ist die Beauftragte des Bereichs Inklusion beim Bayerischen Fußballverband. Sie wünscht sich, dass Frauen mit Handicap aus möglichst vielen Lebenswelten teilnehmen. Bereits jetzt spielt eine ganz bunte Mischung an Frauen in Inklusionsmannschaften unterschiedlicher Vereine. Frauen, die in Werkstätten arbeiten, und dort auch in den Werkstattmannschaften Fußball spielen. "Aber das ist auch die Frau von nebenan, die vielleicht noch überhaupt nirgends angesiedelt ist, und genau diese Frauen möchten wir auch mit dem Frauenfußballtag erreichen", hofft Höhn. Anmeldungszahl verdoppelt

Sie wollen gesehen und gehört werden. Daher luden die Stiftung "Kleeblatt fürs Leben" der SpVgg Greuther Fürth und der Bayerische Fußballverband heuer bereits zum 2. Frauenfußballtag. Mit Erfolg: Im zweiten Jahr hatten sich die Anmeldungen von 20 auf 40 verdoppelt. Perspektivisch hoffen alle, dass die Teilnahme am inklusiven Fußball zunimmt. Frauen sollen sich trauen, sich in der Männerdomäne zu zeigen, egal ob ohne oder mit Handicap. Und es sieht gut aus: Zur nächsten Inklusionsmeisterschaft gibt es bereits jetzt zahlreiche Bewerbungen.