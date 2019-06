Frauen-Fußball-WM: "Deutsche unter den Top-Favoriten"

Die ehemalige Fußballspielerin und Bundestrainerin Silvia Neid der Frauen war an allen acht EM-Titeln der Nationalmannschaft als Spielerin, Co-Trainerin oder Bundestrainerin beteiligt. Dieses Mal wird sie spätestens ab dem Viertelfinale vor Ort in Frankreich sein.

Deutsche Mannschaft weit vorne

Sie leitet die Scouting-Abteilung im Frauen- und Mädchenfußball beim DFB. Das heißt, Silvia Neid analysiert die Spiele der Mannschaften und kennt deren Schwächen und Stärken sehr gut. Sie ist sich ganz sicher, dass die deutsche Mannschaft zu den Top-Favoriten gehört und ziemlich weit kommen wird.

"Wir haben einen richtig schönen Sport, der ist ja auch so ein bisschen ironisch." Silvia Neid

Gewinnchancen für Deutschland, Frankreich, USA

Konkrete Gewinnchancen sieht die 55-Jährige bei den Deutschen, Frankreich und den USA. Für sie waren die Amerikanerinnen zwar zuletzt weniger überzeugend. Während eines Turniers wären dieses aber "total fokussiert" und "da zeichnet sich ihre Athletik aus und ihr unbändiger Willen." In den USA, in Skandinavien, England oder auch in Frankreich sind die Top-Spielerinnen auch Werbefiguren. In Deutschland hingegen sind die aktuellen Spielerinnen eher unbekannt.

"Ich glaube, dass eine Weltmeisterschaft unheimlich guttut, damit wir die Spielerinnen in die Öffentlichkeit bringen können." Silvia Neid

2:0 für Deutschland

Silvia Neid sieht die deutschen in den vorderen Reihen. So lautet ihr Tipp für das erste Spiel der Deutschen gegen China auch: 2:0 für Deutschland.