Frauen-Fußball und Highlights der 3. Liga weiter in der ARD

Der DFB hat am Mittwoch die Übertragungsrechte für die Frauen-Bundesliga und die Spiele der 3. Liga für die Spielzeiten von 2023/24 bis 2026/27 neu vergeben.

Frauen-Länderspiele bleiben bei ARD und ZDF

Die Qualifikations- und Freundschaftsländerspiele der DFB-Frauen werden in der neuen Rechteperiode weiterhin bei den langjährigen Partnern ARD und ZDF zu sehen sein. Die Vereinbarung umfasst sowohl die Heim- als auch die Auswärtsspiele.

Frauen Bundesliga Live bei ARD und ZDF

In den vier Spielzeiten ab 2023/24 werden ARD und ZDF zehn Spiele der Frauen Bundesliga live übertragen. Die Livespiele der Frauen-Bundesliga werden auch noch bei MagentaSport, DAZN sowie Sport1 zu sehen sein.

Umfangreiche Nachverwertung der 3. Liga

Die Spiele der 3. Liga werden zukünftig, wie schon bisher, in ausführlichen Zusammenfassungen im TV und den digitalen Angeboten der ARD zu sehen sein. Die Liverechte der 3. Liga sind ab der nächsten Saison exklusiv an Magenta vergeben worden. Die ARD wird mit der Telekom Gespräche zur Sublizenzierung führen, um die erfolgreiche Liveberichterstattung der vergangenen Spielzeiten in der ARD und den dritten Programmen fortzusetzen.