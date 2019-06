Das erstes Etappenziel ist erreicht: Zum dritten Mal nach 1991 und 2007 zieht die deutsche Nationalmannschaft ohne Gegentor in die K.o.-Phase ein. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ließ ihre Elf diesmal in einem 4-4-2-System auflaufen - als Reaktion auf das eher mühsame Offensivspiel der Deutschen bislang bei der WM.

Deutschland nur mit kurzer Schwächephase

Südafrika zeigte in der Defensivarbeit deutliche Schwächen. In der 15. Minute nutzte Melanie Leupholz die mangelnde Zuordnung der Südafrikanerinnen zur 1:0-Führung. Doch statt befreit aufzuspielen, leistete sich Deutschland eine Schwächephase. Südafrika versuchte den Ausgleich zu erzielen. Völlig überraschend fiel in der 29. Minute das 2:0. Einen Patzer von Torhüterin Andile Dlamini nutzte Sara Däbritz eiskalt aus. Fünf Minuten vor der Pause erhöhte Alexandra Popp auf 3:0.

"Man hat gesehen, dass wir Fußball spielen können. Das war uns wichtig. Wir sind happy, dass wir den Gruppensieg erlangt haben. Das war unser erstes Ziel." Alexandra Popp

Nach dem Wechsel änderte sich das Bild nicht. Deutschland dominierte und spätestens mit dem 4:0 der quirligen Bayern-Mittelfeldspielerin Magull, die nach einem Freistoß von Carolin Simon die Verwirrung in der afrikanischen Abwehr nutzte, war die Partie endgültig entschieden. Nach gut einer Stunde kam auch Linda Dallmann zu ihrem WM-Debüt. Erst in der Schlussphase kamen die Südafrikanerinnen noch zu Chancen, zum zweiten Turniertor reichte es aber nicht mehr.

Der zweimalige Weltmeister trifft nun im Achtelfinale am kommenden Samstag (17.30 Uhr) in Grenoble auf einen der vier besten Gruppendritten.