Frauen-EM: Gwinns Anspruch ist der Titelkampf, Däbritz zurück

Der Mittwoch sollte für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ein Tag der guten Nachrichten werden. Frohe Kunde Nummer eins: Pünktlich zum Auftakt der Europameisterschaft in England meldete sich die Oberpfälzer Spielmacherin Sara Däbritz wieder fit. Sie kehrte nach ihren muskulären Problemen ins Teamtraining zurück.

Die 27-Jährige bestritt die Einheit mit ihren Kolleginnen auf dem Platz des Grasshoppers Rugby Football-Clubs in London-Brentford. Damit kann Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im ersten Spiel des Rekord-Europameisters gegen Dänemark am Freitag (21 Uhr) wohl mit der Mittelfeldspielerin planen. Zweite gute Nachricht: Das Spiel in Brentford ist bereits mit 15.094 Zuschauern ausverkauft - genauso wie auch Spiel zwei gegen Spanien am Dienstag (21 Uhr).