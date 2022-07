Frauen-EM: Deutschland - Dänemark | 08.07. | Radio-Livereportage

Der EM-Auftakt mit dem Eröffnungsspiel von Gastgeber England gegen Österreich (1:0) war schon mal sehr stimmungsvoll. 70.000 Fans wie bei der Partie im Old Trafford in Manchester werden zum EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in Brentford zwar nicht dabei sein. Aber die Partie der Gruppe B gegen Dänemark wird vor ausverkauftem Haus stattfinden. Alle 15.094 Tickets wurden verkauft.

Gwinn freut sich auf die Kulisse

"Das lässt das Fußballherz schon höher schlagen. Diese Atmosphäre wollen wir aufsaugen und mit ins Spiel nehmen", sagte Außenverteidigerin Giulia Gwinn vom FC Bayern München auf der Pressekonferenz am Mittwoch. 1.500 Fans werden nach DFB-Angaben im ersten Spiel aus Deutschland erwartet.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg musste zuletzt um den Einsatz von Sara Däbritz bangen. Die Oberpfälzerin in Diensten von Paris St. Germain ist aber nach einer Trainingspause zurück und wieder eine Option. Gut so, denn die Gruppe B, in der die DFB-Auswahl außerdem noch auf Finnland und Spanien trifft, gilt als eine der schwersten.

Ihre Reporter sind Tabea Kunze und Marc Eschweiler.