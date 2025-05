Nach Aufstieg: Frauen des 1. FCN beim Rathausempfang

Einen Tag nach dem letzten Saisonspiel in der 2. Frauen-Bundesliga und dem Aufstieg in die erste Liga haben sich die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg am Montag in das Goldene Gästebuch der Stadt Nürnberg eingetragen. "In diesem Rahmen empfangen zu werden, ist nicht selbstverständlich und das wissen wir zu schätzen", so FCN-Kapitänin Luisa Guttenberger im BR24-Interview am Rande des Termins im Nürnberger Rathaus. Dort wurde das Team von Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und Nürnberger Stadträten empfangen.

Nur Union Berlin steht vor dem 1. FC Nürnberg

Die Mannschaft von Trainer Thomas Oostendorp beendete die Saison mit einem 3:1-Heimsieg gegen Bayern München II am Sonntag auf dem zweiten Platz der Tabelle. Am Ende haben die Nürnbergerinnen 20 Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen zu verbuchen und wurden gegen Ende der Saison nur von den punktgleichen Berlinerinnen von Union überholt, die das bessere Torverhältnis hatten. Ihren Aufstieg in die 1. Frauen-Bundesliga hatten die Nürnbergerinnen aber bereits an Ostern, fünf Spiele vor Saisonende, perfekt gemacht.

Nach erfolgreichem Aufstieg wartet gemeinsamer Urlaub

Nach dem Spiel am Sonntag wurde erstmal mit den Fans gefeiert. Am Montag folgte nun der Empfang der Stadt. Anschließend geht es für die Spielerinnen in einen gemeinsamen Urlaub. "Man nimmt sich ja immer einen Aufstieg vor – es klappt nur nicht immer. Dass unsere Clubfrauen das geschafft haben, zeigt, wie viel Ehrgeiz, Liebe und Leidenschaft sie in die Spiele gesteckt haben", so Joti Chatzialexiou, Vorstand Sport des 1. FC Nürnberg.

Das Ziel für die neue Saison lautet Klassenerhalt, bestätigte Oostendorp. Der 32-jährige Niederländer muss dabei auf acht Spielerinnen verzichten. Beim Saisonabschluss wurden neben Madeleine Steck verlassen auch Rebekka Salfelder, Livia Brunmair, Lara Felix, Anne Führlein, Medina Desic, Anny Kerim-Lindland und Ilayda Icier den Verein.

Direkter Wiederaufstieg

Die Frauenmannschaft des 1. FC Nürnberg spielte in der Saison 2023/24 erstmals in der 1. Frauen-Bundesliga. Nach einer Spielzeit stiegen die Cluberinnen allerdings wieder ab, schafften aber in diesem Jahr den direkten Wiederaufstieg. Das Eröffnungsspiel der nächsten Bundesliga-Saison soll am 6. September in der Münchner Allianz-Arena stattfinden.