Frauen-Bundestrainer Hrubesch überrascht sein Startrekord

Hrubesch wusste nicht einmal, dass er mit der makellosen Bilanz als Trainer der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft einen Startrekord hingelegt hatte. "Was habe ich jetzt schon wieder gemacht?", fragte der 67-Jährige überrascht, als er nach dem 3:1-Sieg gegen Österreich in Essen davon erfuhr. Zuletzt hatte Silvia Neid nach ihrer Amtsübernahme 2005 fünf Siege nacheinander eingefahren. Diese Bestmarke hat Hrubesch nun einkassiert. "Das nehme ich mit. Aber solche Dinge interessieren mich eigentlich nicht."

"Wir haben wieder Spaß"

Viel wichtiger als eigene Meriten ist dem knorrigen Westfalen, dass er die verunsicherte DFB-Auswahl als Interimscoach nach der Trennung von Steffi Jones innerhalb von sechs Monaten wieder in die Erfolgsspur brachte. "Mit ihm haben wir Selbstbewusstsein und Spielfreude zurückbekommen", lobte Bayern-Mittelfeldspielerin Sara Däbritz den Chef. "Wir haben wieder Spaß, das hat man gesehen", befand auch die Wolfsburgerin Alexandra Popp.

3:1 gegen Österreich trotz Personal-Experimenten

Das erste Länderspiel nach der erfolgreichen WM-Qualifikation nutzte Hrubesch, um den Kampf um die Kaderplätze-Plätze für die Endrunde in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli 2019) auszurufen und personell zu experimentieren. So bekamen gegen Österreich nicht nur die beiden Ersatz-Torhüterinnen Lisa Schmitz (Potsdam) und Merle Frohms (Freiburg) am Samstag Einsatzzeiten, auch die erste 19-jährige Giulia Gwinn (Freiburg), Felicitas Rauch (Potsdam) oder Turid Knaak (Essen) durften sich zeigen. Nach dem Führungstreffer durch Popp sicherte sich die deutsche Auswahl gegen Österreich nach dem Ausgleich von Nicole Billa (34.) durch Treffer von Linda Dallmann (56.) und Lea Schüller (84.) den verdiente Erfolg gegen den EM-Halbfinalisten von 2017.