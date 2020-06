Frauen-Bundesliga: Topspiel Bayern gegen Wolfsburg torlos

Mit dem Unentschieden haben die Bayern-Frauen im Kampf um die Qualifikation zur UEFA Women's Champions League aber weiterhin alles in der eigenen Hand. Trotz drückender Überlegenheit insbesondere in der ersten Halbzeit, gelang es den Müncherinnen nicht, die durchaus vorhandenen Chancen in Tore umzumünzen.

Von Beginn an war beiden Mannschaften im Stadion am FC Bayern Campus anzumerken, dass es im Prestige-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem Tabellenzweiten aus München um weit mehr als nur die drei Punkte ging. Sowohl die Bayern als auch die Gäste warfen alles in die Zweikämpfe.

Letztes Heimspiel für Leupolz

In einem Spiel mit sehr hohem Tempo waren die Bayern-Frauen um Kapitänin Melanie Leupolz - in ihrem letzten Heimspiel im Trikot des FC Bayern - den Gästen immer einen Schritt voraus. Die wohl größte Chance zur Führung bot sich kurz vor der Halbzeitpause der zuletzt stark aufsspielenden Linda Dallmann (41.), ihr Abschluss war jedoch zu überhastet und stellte somit keine Gefahr für Wolfsburg dar.

Einen Spieltag vor Schluss steht die Mannschaft von Cheftrainer Jens Scheuer weiterhin auf Champions-League-Platz zwei, allerdings nur noch zwei Zähler vor der TSG Hoffenheim. Die TSG-Frauen hatten beim 4:0 (2:0) gegen den 1. FFC Frankfurt keine Probleme. Die Bayern sind im Fernduell am kommenden Sonntag bei der SGS Essen gefordert, Hoffenheim trifft auswärts auf Turbine Potsdam.