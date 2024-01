Sieg gegen Hoffenheim - FC-Bayern-Frauen zurück an der Spitze

Drei Tage nach dem hart erkämpften 2:2 gegen AS Rom in der Champions League sind die Fußballerinnen des FC Bayern zurück auf Erfolgskurs. Am 11. Spieltag der Bundesliga zauberten sich die Münchnerinnen trotz eines größtenteils höhepunktarmen Spiels ein 1:0(1:0) aus dem Hut.

Ein Freistoß bringt die Führung

Doch es musste erst eine Standardsituation her, damit am FC Bayern Campus in München Stimmung aufkam: Die Bayerinnen bekamen in der 22. Minute einen Freistoß rund 25 Meter vor dem Tor - und Klara Bühl verwandelte diesen zum 1:0.

Stanway, Schüller und Lohmann scheiterten am Pfosten

Ähnlich farblos, wie es vor dem Standard losging, machten die beiden Mannschaften nach dem ersten Treffer weiter: wenige Chancen, wenige Standards, wenig Glanz auf beiden Seiten.

Die Münchnerinnen zeigten sich zwar ein wenig dominanter und erarbeiteten sich zum Ende hin die ein oder andere Gelegenheit vor dem gegnerischen Tor. Doch Schüsse von Georgia Stanway, Lea Schüller und Sydney Lohmann Ball landeten immer wieder am Pfosten.