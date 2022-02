Frauen-Basketball: Rekordmeister TSV Wasserburg droht Absturz

In der vergangenen Saison war Corona-bedingt kein Verein aus der Frauen-Basketball-Bundesliga abgestiegen, jetzt trifft es deshalb gleich vier der 14 Klubs. Nach der Heimniederlage gegen den Herner TC am Mittwoch (69:73) steht Wasserburg derzeit auf Platz elf - dem ersten Abstiegsplatz. Die Lage ist wenige Wochen vor dem Saisonende ernst. Eine ehemalige Erfolgsgarantin soll das Ruder jetzt doch nochmal herumreißen.

"Das schmerzt sehr, weil ich eine Wasserburgerin bin, obwohl ich nicht aus Wasserburg komme, aber das ist jetzt meine Heimat", sagt Rebecca Thoresen. Vor drei Wochen wurde sie von der Co- zur Cheftrainerin befördert. Für die gebürtige Australierin ist es mehr als nur ein Job. Die äußerst angespannte in Wasserburg Situation lässt sie nicht kalt. Sechs deutsche Meisterschaften feierte sie in ihrer aktiven Zeit in Wasserburg.

Die langen schwarzen Haare trägt sie noch wie früher, doch statt mit Basketballschuhen auf dem Feld steht sie jetzt mit High Heels an der Seitenlinie. So auch am Mittwochabend gegen Herne. Bis zum Schlussviertel führt ihre Mannschaft. Doch dann gehen den arg dezimierten Wasserburgerinnen die Kräfte aus.

Vorstand Wernthaler: "Schwierige Situation"

Etwas abseits auf der Tribüne sitzt der 1. Vorstand des TSV, Bastian Wernthaler. Ruhig beobachtet er das Spiel. Vielleicht weil er weiß: Fast noch wichtiger als das Ergebnis hier ist, was sich im Hintergrund abspielt. Die wirtschaftliche Not des Vereins ist mindestens so groß wie die sportliche. Dem ganzen Projekt Basketball in Wasserburg droht das Aus.

"Ja, die Gefahr besteht leider. Das muss man so offen sagen. Wir sind in einer schwierigen finanziellen und einer schwierigen organisatorischen Situation, so dass die nächsten Wochen entscheiden werden, wie die Weichen gestellt werden können",