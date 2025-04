Französisches Ski-Talent Simond stirbt nach Trainingsunfall

Die französische Nachwuchsskifahrerin Margot Simond ist nach einem Trainingsunfall am Donnerstag im Skigebiet Bellevarde in Val d’Isère verstorben, das teilte der französische Skiverband FFS mit. "Der französische Skiverband, das Ski-Komitee von Savoyen, der Sportverein Les Saisies und die gesamte Ski-Gemeinschaft sind zutiefst betroffen und traurig über den Verlust von Margot", schrieb der FFS in einem Post auf X.

Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein

Die 18-Jährige galt als eine der größten Talente im französischen Skisport und hatte erst vor einem Monat die französischen U18-Meisterschaften im Slalom gewonnen. Über den genauen Hergang des Unfalls ist bislang öffentlich noch nichts bekannt. Die Staatsanwaltschaft von Albertville soll bereits eine Untersuchung zu den Umständen des Todes eingeleitet haben.

Der Unfall ereignete sich während des Trainings für den von Clément Noël am kommenden Wochenende organisierten Fun-Event Red Bull Alpine Park, einem Wettkampf, der eine Kombination aus Parallelslalom und Slopestyle beinhaltet. Die Veranstaltung wurde bereits abgesagt.

Im vergangenen Oktober tragischer Unfall von Matilde Lorenzi

Erst im vergangenen Oktober erschütterte der Todesfall Matilde Lorenzi die Ski-Welt. Die 19 Jahre alte Italienerin war im Südtiroler Skigebiet Schnalstaler Gletscher so schwer gestürzt, dass sie ihren Verletzungen erlag. Der Unfall von Lorenzi löste eine Debatte über die Sicherheit im alpinen Skirennsport aus.