Franz Beckenbauer wird 75 - Lichtgestalt mit Schattenseiten

Skandal um das "Sommermärchen"

Nach seiner Zeit als Spieler und Trainer war Beckenbauer von 1994 bis 2009 Präsident des FC Bayern München. Zusammen mit dem damaligen Manager Uli Hoeneß formte er den FCB zu einem international wettbewerbsfähigen Verein.

1998 wurde er Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes und machte die Bewerbung für die WM 2006 zur "Kaisersache".

Für das "Sommermärchen" in Deutschland flog er rund um die Erde und kassierte dafür offenbar eine ordentliche, aber ungeklärte Aufwandsentschädigung. Erste Schatten fielen auf die Lichtgestalt. Beckenbauer musste sich erklären, aber er blieb vage in seinen Ausführungen.

"Ich habe damals alles Mögliche unterschrieben." Franz Beckenbauer

Aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen

Zu einer gerichtlichen Aufklärung kam es nicht - seine Gesundheit sei zu stark angegriffen, hieß es. "Was da alles war in den letzten Jahren. Mit all den Operationen und auch mit der Geschichte 2006. Das hat mich schon sehr mitgenommen", sagte Beckenbauer kurz vor seinem Geburtstag in einem Zeitungsinterview.

Seit 2016 musste Franz Beckenbauer unter anderem zweimal am Herzen operiert werden. Aus der Öffentlichkeit hat er sich weitgehend zurückgezogen - immerhin war er nach der Corona-Pause zweimal im Stadion beim FC Bayern.

Alter macht Beckenbauer "zum ersten Mal nachdenklich"

Dem FC-Bayern-Klubmagazin "51" hat er nun ein selten gewordenes Interview gegeben zu seinem 75. Geburtstag und bekannt: Dieses Alter mache ihn "zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen nachdenklich." Über den Tod hat Beckenbauer häufig philosophiert, und er war auch direkt mit ihm konfrontiert: Am 31. Juli 2015 starb sein drittgeborener Sohn Stephan im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor.

Das Grübeln zum 75., sagt er nun, rühre daher, "dass man zwangsläufig mal an den Punkt kommt, an dem man darüber nachdenkt, dass das Leben endlich ist: Wann ist es so weit, dass Du entschwindest?" Wenn er zurückblicke, sei er "sehr zufrieden", versichert Beckenbauer, und das sei "das Wichtigste."

"Glück ist kein Dauerzustand. Aber es gibt glückliche Momente im Leben. Wenn man sie lange festhalten und sie wiederholen kann: Das ist großes Glück." Franz Beckenbauer