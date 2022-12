Frankreich "verschnupft" vor WM-Finale, auch Bayernspieler krank

Frankreich ist nach dem 2:0-Sieg gegen das afrikanische Überraschungsteam aus Marokko der zweite Finalist der Fußball-WM 2022 in Katar. Der Gegner ist Argentinien, zum ersten Mal stehen sich beide Teams in einem Endspiel gegenüber.

Zum elften Mal heißt es in einem WM-Finale Südamerika gegen Europa. Und die Statistik spricht klar gegen die europäischen Teams: Nur drei Siege gab es, zehn Mal hatten Mannschaften aus Südamerika die Nase vorn. Was Frankreich aber Mut machen könnte: Beim letzten Duell Südamerika vs. Europa setzte sich mit Deutschland im WM-Finale 2014 ein Team aus Europa durch.

Argentinien und der "Final-Fluch"

Zudem ist Argentinien kein Spezialist für Finalspiele. Zum sechsten Mal erreichte die "Albiceleste" das WM-Endspiel. In den bisherigen fünf Anläufen gab es nur zwei Siege und drei Niederlagen. Der letzte Titelgewinn: 1986 - damals in Mexiko angeführt von Diego Maradona beim 3:2-Finalsieg gegen Deutschland. 36 Jahre wartet Argentinien also schon auf WM-Titel Nummer drei.

Frankreich mit breiter Brust

Frankreich kann dagegen beim Blick auf die Statistik Hoffnung schöpfen. Die "Équipe Tricolore" ist in der jüngeren Vergangenheit die Topnation des Weltfußballs. Nach 1998 und 2018 strebt das Team von Trainer Didier Deschamps wie Argentinien den dritten Titelgewinn an. Bei den sieben Weltmeisterschaften seit 1998 war und ist Frankreich vier Mal im Finale, zwei Mal gab's am Ende den WM-Pokal. Nur 2006 in Deutschland scheiterten die Franzosen - im Elfmeterschießen gegen Italien.