Frankenderby: Trainer-Gegensätze bei den Erzrivalen

Für den 1. FC Nürnberg geht es am Sonntag in Fürth darum, die Talfahrt in der zweiten Liga zu beenden. Fünf Spiele ohne Sieg haben den Club bis auf Platz 14 abrutschen lassen - nur noch zwei Punkte trennen ihn vom ersten Abstiegsrang.

Neuer Coach und Keeper beim 1. FC Nürnberg

Durch zwei Premieren erhofft sich der FCN jetzt die Trendwende. Nach der unglaublichen Verletztenserie der Torhüter wurde der vereinslose Keeper Felix Dornebusch verpflichtet. Er dürfte in Fürth (Sonntag, 13.30 Uhr) erstmals im Kasten stehen. Den größten Motivationsschub dürfte aber der neue Coach bringen. Keller hat in der Länderspielpause bereits erste Fortschritte bewirkt. "Er pusht uns", sagte Mittelfeldspieler Johannes Geis, und der Coach bestätigte: "Die Jungs ziehen super mit".

Ein Fürther will für den 1. FCN jubeln

Sogar bei Geis, der aus der Fürther Jugend stammt und nun beim FCN aktiv ist, rückt angesichts der besonderen Brisanz beim Club die Derby-Rivalität in den Hintergrund. "Jeder ist extrem motiviert, gibt Gas und tut alles dafür, dass wir aus dieser Situation herausfinden", sagte der Mittelfeldspieler im "Kicker". Deshalb würde er sich nicht einmal beim Torjubel in seiner alten Heimat zurückhalten, falls ihm sein sechster Saisontreffer gelänge, sagte er in einem Interview.

Trainer Leitl verlängert, Caligiuri mit Derby-Routine

Wesentlich ruhiger als beim Nachbarverein geht es bei der SpVgg Greuther Fürth zu. Die Vereinsverantwortlichen haben kurz vor dem Derby die Verträge von Stefan Leitl und seinem Assistenten Andre Mijatovic bis 2021 verlängert. Kapitän Marco Caligiuri freut sich auf sein achtes Derby. Dabei hat der Routinier eine insgesamt positive Bilanz aufzuweisen.

Nicht alles bei der SpVgg ist Gold, was glänzt

Allerdings täuscht Rang sechs etwas über die tatsächlichen Kräfteverhältnisse hinweg: Rein punktetechnisch gehört die SpVgg bei genau fünf Zählern von den beiden Relegationsplätzen ins Mittelfeld der Liga. Die Punktausbeute der SpVgg (ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage) war zuletzt höchst wechselhaft. Jetzt droht auch noch der Ausfall von drei Stammkräften: Mergim Mavraj, Paul Seguin und Julian Green konnten verletzungsbedingt an der einzigen öffentlichen Trainingseinheit vor dem Derby nicht teilnehmen.