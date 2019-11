Frankenderby in der BBL: Bamberg gegen Würzburg

Nach dem Fußball-Frankenderby zwischen Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg am vergangenen Wochenende kommt es heute Abend zum Duell zweier fränkischer Mannschaften in der Basketball-Bundesliga. Brose Bamberg empfängt s.Oliver Würzburg. Die Oberfranken gehen vor heimischer Kulisse als Favorit ins Spiel.

Würzburg bislang ohne Sieg in Bamberg

Trotz des Komplettumbruchs im Sommer liegen die Bamberger in der Tabelle auf Rang drei, die Unterfranken sind Achter. Bamberg hat sich zuletzt mit einem überzeugenden 87:72-Sieg am Samstag in Frankfurt Selbstvertrauen geholt, Würzburg musste dagegen eine 84:89-Heimniederlage gegen Ludwigsburg einstecken. Auch die Statistik spricht für die Oberfranken: 18 Mal waren die Würzburger bislang in der Bamberger Arena zu Gast – gewinnen konnten sie in dieser Halle noch nie.

Bamberger Trainer warnt vor Würzburger Mannschaft

Dennoch warnt der Bamberger Trainer Roel Moors seine Schützlinge vor den fränkischen Rivalen aus Würzburg: "Sie haben drei Guards, die nicht nur kreieren, sondern auch selbst abschließen können. Wenn sie in einen Spielfluss kommen, dann hat es jeder Gegner schwer", so der Belgier. Los geht die Partie des 10. Spieltags in der Bamberger Arena um 19 Uhr.