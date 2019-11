Frankenderby: Duell mit viel Tradition und Rivalität

Mehr als hundert Jahre gibt es die Rivalität zwischen dem Club und den Fürthern. Und auch wenn das Ruhrderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke häufig auch als "die Mutter aller Derbys" bezeichnet wird: die fränkische Variante hat einmalige Rekordmarken vorzuweisen: Seit dem Jahr 1904 sind 264 Partien zwischen Fürth und Nürnberg aufgezeichnet. Damit überflügelt diese Begegnung auch das Münchner Stadtderby zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860 München, das mit 204 Austragungen am zweithäufigsten in Fußball-Deutschland stattgefunden hat.

Ein Derby-Finale um die Deutsche Meisterschaft

Die Geschichte im Frankenland begann so: Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in den direkt aneinandergrenzenden und verkehrs- sowie bebauungstechnisch nahezu komplett zusammengewachsenen Städten Fürth und Nürnberg jeweils Fußballvereine gegründet. Schnell entwickelte sich eine gehörige Rivalität. Zumal beide Vereine - zumindest damals - zu den besten Mannschaften Deutschlands gehörten. Im Jahr 1914 errang die SpVgg Fürth die erste deutsche Meisterschaft. 1920 schnappte der 1. FC Nürnberg dem benachbarten Konkurrenten in einem Derby-Finale den Titel weg. Zwar sammelten beide Vereine weitere Titel, das hochkarätige Final-Derby blieb jedoch einzigartig.

139 Nürnberg-Siege, 47 Fürther Triumphe und 47 Unentschieden

Nach der Oberliga-Zeit fand erst in der Saison 2012/13 in Fürth wieder ein Frankenderby in der höchsten deutschen Spielklasse statt. Insgesamt hat der Club die Oberhand, die gesamte Bilanz: 139 Siege für Nürnberg, 76 Siege für Fürth, 47 Unentschieden. Den letzten Sieg der Kleeblätter gab es am 3. März 2018 auswärts mit 2:0 im Max-Morlock-Stadion geholt. Zuvor hatte sich der 1. FC Nürnberg im September 2017 mit 3:1 im Fürther Ronhof durchgesetzt.