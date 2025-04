Das Frankenderby: Zwei Vereine, eine Leidenschaft

Nürnberg und Fürth – die beiden Städte grenzen seit 1899 direkt aneinander und sind baulich nahezu zusammengewachsen, aber dennoch nie zu einer Stadt verschmolzen. Schon gar nicht, wenn es um Fußball geht. Ein erstes Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Fürth gab es am 7. Februar 1904 in einem Testspiel: Die Mutter aller Derbys war geboren.

FCN-Legende Stuhlfauth: "Bloß nicht zusammen"

Schon früh war die Rivalität zwischen den beiden Vereinen besiegelt. Die Nürnberger Torwartlegende Heiner Stuhlfauth, der von 1916 bis 1933 das Club-Trikot trug, erinnerte sich an eine gemeinsame Zugfahrt zu einem Spiel der Nationalmannschaft im Jahr 1924 so: "Und so trafen wir in Nürnberg zusammen. Die Fürther stiegen in einen der hinteren Waggons ein. Und als wir das gesehen haben, sind wir in einen der vorderen Waggons eingestiegen, nur damit wir nicht mit den Fürthern zusammengekommen sind."

2:7-Niederlage für den Club: "Ausgerechnet die Blödel aus Fürth gewinnen"

Ein 7:2-Auswärtssieg der Fürther am 1. Oktober 1956 sollte den Kleeblattfans lange im Gedächtnis bleiben. Der ehemalige Nürnberger Außenläufer Hans "Bumbes" Schmidt kommentierte die Niederlage so: "Die Tränen haben mir in den Augen gestanden, wie die gespielt haben! Und ausgerechnet die Blödel aus Fürth gewinnen das!" Das Zitat erreichte Bekanntheit, weil Schmidt zu diesem Zeitpunkt der Fürther Trainer war.