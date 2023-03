Franken räumt tänzerisch bei der Deutschen Meisterschaft ab

Für die Fränkischen Tanzsportvereine waren die 50. Deutschen Meisterschaften im Karnevalistischen Tanzsport ein voller Erfolg. In gleich mehreren Disziplinen konnten die Tänzerinnen und Tänzer den Titel mit nach Hause bringen. Gut 8500 Fans sorgten in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart für Gänsehautatmosphäre.

Showdown in Marschtanz

Besonders gespannt waren die Fans auf das große fränkische Duell im Marschtanz. Nach den Ergebnissen der bisherigen Turniere lief alles auf ein Duell zwischen der Knoblauchsländer Karnevals-Gesellschaft "Buchnesia Nürnberg" und dem Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder" hinaus. Die Buchnesia reiste als amtierender Fränkischer Meister nach Stuttgart. Bei der Süddeutschen Meisterschaft hatten dann aber die Röttenbacher die Nase vorn. Mit Startnummer 10 legten die Besenbinder diesmal vor und machte mit einer fehlerfreien Leistung und 484 Punkten mächtig Druck auf die Konkurrenz. Gleich danach war die Buchnesia an der Reihe. Mit 478 Punkten verpassten sie allerdings die Führung und mussten sich am Ende mit Rang zwei begnügen. Für den KC Röttenbach war der erste Deutsche Meistertitel im Marschtanz somit perfekt.

Lorena Ruthardt ist Deutschlands bestes Tanzmariechen

Lange traurig waren die Tänzerinnen der Buchnesia allerdings nicht, denn schon bald gab es auch für sie Grund zum Jubeln. Das Tanzmariechen der Fastnacht in Franken 2023, Lorena Ruthardt war bei den Solistinnen das Maß der Dinge. Gleich zweimal bekam sie die Höchstpunktzahl 100 der Juroren und ließ ihrer Konkurrenz mit insgesamt 191 Punkten nicht den Hauch einer Chance. "Mein Ziel war es immer, Deutsche Meisterin zu werden, das ist einfach verrückt. Ich habe so lange dafür gekämpft und jetzt habe ich es geschafft", so die 26-Jährige.

Das tolle fränkische Ergebnis komplettierte Michelle Zerrahn vom KC Röttenbach mit Platz drei.

The Show must go on!

Ein Fränkisches Duell um den Sieg gab es auch in der Kategorie Schautanz. Mit ihrem Motto "The Show must go on!", in dem das Leben von Marilyn Monroe dargestellt wurde, überzeugte die Faschingsgilde Marktredwitz/Dörflas die Jury und wurde zum Deutschen Meister gekrönt. Auf Platz 2 landeten die Soul City Dancers aus Hof mit ihrem gesellschaftskritischen Motto "Die Auktion". Auch für FG Marktredwitz/Dörflas gab es gleich doppelten Grund zur Freude, denn Lena Meyer und René Skorupa feierten bei den Tanzpaaren die Vizemeisterschaft.

Goldene Zukunft

Bereits am Tag zuvor zeigten Jugend und Junioren ihr Können. Bei den Jugend-Tanzpaaren gewannen Elena Hierl und Liam Mahlein von der KK Buchnesia vor Maya und Tino Günnewig. Besondere Aufmerksamkeit beim Nachwuchs erlangte die Tanzsportgarde Coburger Mohr. Bei der Jugend wurde Mila Protzmann zur Siegerin. Bei den Junioren gingen sogar die ersten vier Plätze nach Coburg. Melina Meißner stand dabei ganz oben auf dem Treppchen. Marco Anderlik, Präsident der Fastnachtverband Franke ist mit den Ergebnissen seiner Schützlinge mehr als zufrieden: "Wenn ich denke, dass nach drei Jahren Abstinenz, jetzt von 39 möglichen Treppchenplätzen 19 nach Franken gehen, dann sage ich Kompliment an die fränkischen Vereine und Hut ab vor dieser Qualität."

Die Deutschen Meisterschaften 2024 werden am 9. Und 10. März in der Kölner Lanxess Arena stattfinden.