"Franken Aktiv": Sport-Event für Kinder und Jugendliche in Fürth

Auf dem Gelände des TV Fürth 1860 veranstaltet der Bayerische Landessportverband (BLSV) am Dienstag und Mittwoch sein Aktionsprogramm "Franken Aktiv". Es richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 16 Jahren, teilt der BLSV mit.

Breites Spiel- und Sport-Angebot für Kinder und Jugendliche

Die Veranstalter, zu denen auch die dem BLSV angehörigen Sportfachverbände gehören, erwarten an den beiden Veranstaltungstagen jeweils rund 1.600 teilnehmende Kinder und Jugendliche. Für sie wurden etwa 120 Spiel- und Bewegungsstationen vorbereitet – von Fußball und Badminton, über Klettern und Basketball bis hin zu Laserschießen und Balancieren.

Neustart nach Corona-Zwangspause

In den vergangenen beiden Jahren konnten die Aktionstage des BLSV pandemiebedingt nicht stattfinden. Umso wichtiger sei es nun, Kindern und Jugendlichen wieder nachhaltig Lust an Spiel und Sport zu machen, sie für einen aktiven Lebensstil zu begeistern und zu verhindern, dass eine Generation von Bewegungsmuffeln heranwächst, heißt es in einer Mitteilung des BLSV.

Der BLSV-Sportpark an der Fürther Coubertinstraße ist Dienstag und Mittwoch jeweils von 8.30 bis 13.00 Uhr für die Teilnehmenden geöffnet.