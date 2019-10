Franck Ribéry: Glücklich in Florenz

Der 36-Jährige sieht sich bei seinem neuen Klub noch mehr gefordert als zu seiner Zeit in München. "Bei Bayern war ich wichtig für die Mannschaft, aber ich glaube, in Florenz ist meine Verantwortung sogar noch größer. Weil wir hier eine sehr junge Mannschaft haben. Mit meiner Erfahrung kann ich ihr helfen", sagte er in einem Interview des Vereinsmagazins des deutschen Rekordmeisters. In Italiens Serie A belegt Florenz nach sechs Spieltagen den zehnten Rang.

An der Seite von Kevin-Prince Boateng erzielte Ribéry in sechs Spielen bereits zwei Treffer und war mit seiner Leistung maßgeblich an den jüngsten Siegen gegen Sampdoria Genua (2:1) und beim AC Mailand (3:1) beteiligt.