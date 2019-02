Franck Ribéry erwägt Fortsetzung seiner Karriere beim FC Bayern

"Wir werden in den kommenden Wochen sehen, wie es läuft. Wir werden uns alle zusammensetzen, mit den Verantwortlichen und meinem langjährigen Berater Alain Migliaccio", sagte der Offensivstar im Interview mit der französischen Sportzeitung L'Equipe. Bisher hatte es danach ausgesehen, dass der 35-Jährige am Saisonende aufhört. Erst im Dezember machte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic Andeutungen, dass der Abschied von Ribéry beschlossene Sache sei. "Der Präsident hat das gesagt. Ich denke, so wird es auch sein. Wir haben ein Jahr der Veränderungen", erklärte der 41-Jährige.

"Es fühlt sich an, als könne ich noch mindestens 35 Spiele machen." Franck Ribéry

Ribéry schließt Wechsel aus

Doch Ribéry will "bei Bayern weitermachen, wenn ich noch alles für den Verein geben kann." Er kündigte "aufrichtige Gespräche" an. Einen Wechsel, versicherte der Franzose, könne er sich nicht vorstellen. "Ich bin ein Gewinner. Wenn du alles in einem Klub hast, der zu den Top 5 in Europa und sogar weltweit gehört, warum solltest du dann woanders hingehen?", fragte er. Nach seiner Spielerkarriere wolle er sich in der Jugendarbeit des FC Bayern engagieren. Eine entsprechende Funktion sei in seinem Vertrag bereits festgehalten.

"Bayern und Ribery, das ist ein Paar. Das ist Familie. Es gibt eine echte Liebesgeschichte zwischen uns. Das Trikot ist meine zweite Haut." Franck Ribéry