Franck Ribéry beendet offiziell seine Karriere

Nun ist es offiziell: Franck Ribéry, einer der erfolgreichsten Spieler des FC Bayern München der vergangenen Jahrzehnte, beendet seine Karriere. "Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht", schrieb der 39-jährige Franzose auf seiner Instagram-Seite und schloss mit: "Danke an alle für dieses großartige Abenteuer."

Knieschmerzen als Grund für das Ende

"Trotz der Anstrengungen, die ich in den letzten drei Monaten unternommen habe, sind die Schmerzen in meinem Knie nur schlimmer geworden und die Ärzte sind sich sicher: ich habe keine andere Wahl, als mit dem Spielen aufzuhören. Ich muss meine Karriere als professioneller Fußballer beenden. Es ist das Ende eines wundervollen Kapitels", so Ribéry.

Hoeneß: Ribéry "einer der größten Spieler" des FC Bayern

Der FC Bayern würdigte den Flügelstürmer: "Franck Ribéry ist einer der größten Spieler, die der FC Bayern jemals hatte. Die Fans haben seine unverwechselbare, freche Art auf dem Platz immer geliebt. Man hat ihm und seinem Spiel stets angesehen, dass er sich beim FC Bayern und in München zuhause gefühlt hat. Ich habe Franck als großen Spieler und zuverlässigen Freund kennengelernt", erklärte am Freitag Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Der Münchner Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn hat selbst noch mit dem Franzosen zusammengespielt. Er sagte über den 39 Jahre alten früheren Weltklassespieler, der für seine Streiche bekannt war: "Du kamst als Filou nach München, hast mich das eine oder andere Mal mit dem Wassereimer überrascht und bist jetzt eine absolute Vereinsikone."

Ribéry sei "einer der ganz Großen in der Geschichte des Fußballs - und nicht zuletzt des FC Bayern". Er sei "etwas ganz Besonderes", befand Kahn weiter. "Er stand für Raffinesse." Der FC Bayern sei stolz, ihn so viele Jahre "in seinen Reihen gehabt und mit ihm die größten Titel gewonnen zu haben."

Position als Trainer in Italien?

Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Ribéry seinem aktuellen Klub US Salernitana (Serie A) erhalten bleiben und einen Posten im Trainerstab des Vereins erhalten. "Wir sind dabei, die letzten Details mit Franck zu klären. Es erfüllt uns mit großem Stolz, dass wir einen solchen Champion und eine Person mit großem Charisma im Kader hatten. Künftig wird Ribéry eine Funktion als Manager an meiner Seite und an jener des Sportdirektors haben. Er wird eng mit dem Team verbunden bleiben", erklärte Klubchef Danilo Iervolino laut italienischen Medienangaben bereits vor einigen Tagen.

Seine große Zeit hatte der 81-malige Nationalspieler (16 Tore) beim FC Bayern. Von 2007 bis 2019 war der Offensivspieler eine der Attraktionen der Bundesliga, in stolzen 425 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister gelangen ihm 124 Tore und 182 Vorlagen. Er gewann neun Mal die deutsche Meisterschaft, sechs Mal den DFB-Pokal sowie die Champions League 2013.