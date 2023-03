Endlich mal wieder Spannung an der Spitze der Bundesliga, aber auch im Tabellenkeller geht´s richtig zur Sache: Bochum, Schalke, Hoffenheim und Stuttgart liegen aktuell punktgleich (19 Punkte) auf den letzten vier Plätzen der Tabelle. Der FC Augsburg scheint aktuell gesichert. Eine Niederlage gegen den FC Bayern am Samstag bei entsprechenden Punktgewinnen der Verfolger könnte die Situation für die Schwaben aber sofort verschärfen.

Schalke wieder da - Augsburg noch nicht gerettet

Der FC Schalke 04 war eigentlich schon abgeschlagen, ist inzwischen aber wieder voll im Geschäft um den Klassenerhalt. Ein deutlicher Negativtrend ist dagegen in Hoffenheim zu beobachten. Die TSG hat die letzten sechs Spiele verloren. Der VfB Stuttgart taumelt auch unter Bruno Labbadia, zeigte am letzten Wochenende bei der am Ende knappen 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern eine ansprechende Leistung. Der FC Augsburg (27 Punkte) hat aktuell acht Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz, ist aber noch nicht gerettet. Werder Bremen hatte vor zwei Jahren sogar 30 Punkte auf dem Konto, stieg am Ende der Saison aber trotzdem noch ab.

Die Frage der Woche: Wer steigt ab in der Fußball-Bundesliga?

Was glauben Sie: Wer muss dieses Jahr runter in Liga zwei, wer hat den Abstieg am meisten verdient? Ist der FC Augsburg stabil genug, auch im elften Jahr sicher in der Liga zu bleiben?

Stimmen Sie ab in unserer Instagram-Story bei BR24Sport oder kommentieren Sie hier oder auf unserer Facebookseite BR24Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in "Heute im Stadion" auf Bayern 1 am 11.03.2022 ab 15:05 Uhr.