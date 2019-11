Frage der Woche: Was macht Fürth besser als Nürnberg?

Der Club ist mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, doch der Blick auf die Tabelle ernüchtert – mit ein Grund, warum Jens Keller sein Debüt auf der Club-Trainerbank gibt. In Fürth dagegen hat man unter der Woche vorzeitig mit Stefan Leitl verlängert.

Obwohl das Kleeblatt viele Punkte unnötig hat liegen lassen, steht es in der Tabelle aktuell vier Punkte vor dem Club. Vor dem Spieltag war Fürth Sechster, Nürnberg 14., und nur zwei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernt.

Was machen die Fürther besser? Ist es die größere Ruhe im Umfeld? Ist es die behutsam weiterentwickelte Mannschaft, die vor eineinhalb Jahren noch knapp dem Abstieg entronnen ist, und nun Fortschritte macht? Oder ist das alles nur eine Momentaufnahme, und der Club rollt jetzt das Feld von hinten auf?

Die Frage der Woche - diskutieren Sie mit!

Was ist Ihre Meinung? Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport oder BR24 Fussball. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 23. November, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.