Frage der Woche: Was macht Bayern zur besten Mannschaft Europas?

Schon vor der Gala gegen Kiew hat Robert Pires, der mit Frankreich 1998 Weltmeister geworden ist, die Bayern als derzeit beste Mannschaft in Europa geadelt. Der Sieg in der Champions League geht für ihn nur über die Münchner. "Sie sehe ich als absoluten Titelfavoriten", so Pires.

Und wie zur Bestätigung haben die Münchner gegen Kiew eine Galavorstellung nachgereicht. Die Bayern waren "gierig in beide Richtungen", wie Trainer Julian Nagelsmann das gerne nennt. Sie drücken zurzeit jedem Spiel den Stempel auf. Damit haben sie den neunten Pflichtspielsieg in Folge eingefahren und dabei in den letzten sieben Spielen 32 Tore erzielt und nur zwei Gegentore hinnehmen müssen. Das wirkt höchst effizient und dominant. Deshalb lautet unsere Frage der Woche:

"Was macht die Bayern zu besten Mannschaft in Europa?"

