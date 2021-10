Frage der Woche: Was läuft schief beim FC Augsburg?

Mit einem Schlussspurt hatte sich der FC Augsburg in der vergangenen Saison den Bundesliga-Klassenerhalt gesichert. Das Hoch hat sich in der aktuellen Saison allerdings nicht fortgesetzt. So richtig laut wurde die Kritik nach dem 1:4 zuletzt gegen Mainz. Jetzt auch noch das Aus im Pokal gegen Aufsteiger Bochum – danach gab es zwar ein Lob vom Trainer, doch rund läuft der Schwaben-Motor noch lange nicht.

Die Pokal-Niederlage gegen den VfL Bochum wertete FCA-Trainer Markus Weinzierl schon als Erfolg: "Wir haben einen tollen Fight geliefert und sind in der zweiten Hälfte sehr eindrucksvoll zurückgekommen.“ Endlich habe seine Mannschaft gekämpft „und wir sind über den Schweinhund auch drüber gegangen", war Weinzierl trotz des Pokal-Aus im Elfmeterschießen zufrieden.

In seiner Analyse ließ Augsburgs Trainer die erste Halbzeit allerdings aus. In der knüpfte seine Mannschaft nämlich nahtlos dort an, wo sie beim 1:4 in Mainz aufgehört hatte und zeigte eine enttäuschende Leistung. Am Ende wurde auch das vorher ausgegebene Ziel, eine Runde weiterzukommen, verfehlt.

Trainer ist stolz auf die Pokal-Leistung

Nach dem blamablen 1:4 in Mainz am vergangenen Wochenende war Feuer unterm sonst so beschaulichen Augsburger Dach. Torhüter Rafal Gikiewicz kritisierte die immer gleichen Fehler: "Wir zeigen keine Eier, wir zeigen gar nichts und wir spielen ab Sommer in der 2. Liga".

Auch in der Chefetage habe es mal richtig gekracht, erzählte Präsident Klaus Hofmann in einem Zeitungsinterview - "in alle Richtungen". Gleichzeitig stärkte Hofmann seinen Führungskräften, Manager Reuter und Trainer Weinzierl, den Rücken. "Eine Personaldiskussion gibt es nicht", sagte Hofmann der Augsburger Allgemeinen, "weder auf der Position des Geschäftsführers Sport noch der des Trainers".

In der Liga gibt allerdings nicht nur der aktuelle Tabellenplatz 16 mit sechs Punkten nach neun Spielen Grund zur Sorge, ebenso verheerend ist das Torverhältnis mit nur fünf eigenen Treffern bei 18 Gegentoren.