Frage der Woche: Wäre Mario Götze einer für den FC Bayern?

Wenn er fit ist, ist er ohne Zweifel einer der besten deutschen Kicker und als Siegtorschütze im WM-Endspiel 2014 eine schillernde Figur. Doch Mario Götze konnte nicht immer glänzen. Als junger Spieler in Dortmund war er einer der Topleistungsträger seines Teams, nach dem Wechsel zu den Bayern 2013 oft nur Bankdrücker. Und nach seiner Rückkehr 2016 zum BVB, wenn nicht verletzt, dann doch oft nur ein Schatten seiner selbst.

Götze könnte sich mit dem FCB vielleicht einen Traum erfüllen

Trotzdem ist der Memminger offenbar wieder ins Blickfeld des FC Bayern geraten. Manuel Neuer spricht sich für Götze aus, Trainer Hansi Flick hält große Stücke auf den derzeit vertragslosen Allgäuer. Noch zieren sich die Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic allerdings. Ein Götze-Wechsel birgt ja auch Gefahren: Seine Verletzungshistorie ist nicht ohne, die Gefahr, im Starensemble der Bayern wieder nur die Bank zu drücken, ist groß.

Aber: Hansi Flick hat schon andere wie Thomas Müller und Jérôme Boateng aus ihren Leistungslöchern geholt – Götze, ein Topfußballer, der vermutlich auch nicht zu den Topverdienern gehören würde, könnte sein nächstes Meisterstück werden. Und der 28-Jährige hat ein Ziel, für das er wohl auf viel Geld verzichten würde: Er will die Champions League gewinnen.

Unsere Frage der Woche

Mario Götze: Lieber Finger weg, oder doch einer für den FC Bayern? Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport oder BR24 Fussball. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 26. September, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.