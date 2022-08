Frage der Woche: TSV 1860 - klappt's diesmal mit dem Aufstieg?

Es ist der beste Saisonstart seit 51 Jahren für den TSV 1860 München: Vier Spiele, vier Siege, zehn Tore geschossen, nur drei kassiert. Die Zahlen stimmen also, die Stimmung in der Mannschaft scheinbar auch. Doch bleibt das Hoch stabil?

Mit Torschützenkönig Marcel Bär hat sich ein wichtiger Spieler verletzt und fällt lange aus. Diese Lücke scheinen andere jedoch zu füllen, Neuzugang Meris Skenderovic zum Beispiel. Auch auf dem Transfermarkt scheinen die Verantwortlichen also ein gutes Händchen gehabt zu haben.

Passt diese Saison für 1860 München alles zusammen?

Das nötige Glück im Spiel hatten die Löwen beim Last-Minute-Auswärtssieg in Verl. Das 1:0 in der Nachspielzeit war dennoch verdient. Passt vielleicht diese Saison sportlich alles zusammen beim TSV 1860?

Wenn es bei den Blauen sportlich lief, war es in der Vergangenheit allerdings auch oft so, dass die Querelen im Verein derartige Ausmaße annahmen, dass sie sich auch negativ auf die Mannschaft ausgewirkt haben. Wie wird es in dieser Saison?

Die Frage der Woche:

Die Löwenjagd auf die 2. Liga - Klappt es dieses Mal?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 20. August, ab 15.05 Uhr auf Bayern.