Frage der Woche: Tops und Flops der Bundesliga-Saison 2024/25

Zum Ende der Saison wird abgerechnet, nicht nur in der Tabelle. Während die Mannschaften auf dem Feld die letzten Fragen klären, geht es in den Führungsetagen schon darum, für die kommende Spielzeit zu planen: Wer bleibt, wer geht, was muss sich ändern? Aber auch die Verantwortlichen ziehen Bilanz. Wer waren die besten Spieler, welche die Toptransfers, was war für sie die herbste Enttäuschung, wer der Trainer der Saison? Ihre Meinung ist gefragt.

Die Frage der Woche: Tops und Flops der Saison

Harry Kane ist Torschützenkönig, Michael Olise lieferte die meisten Assists, Alexis Claud-Maurice schoss zwischenzeitlich die Liga kurz und klein - und Finn Dahmen hielt den Kasten lange sauber. Erfolgsgeschichten gab es in dieser Saison reichlich. Doch es gab auch die andere Seite der Medaille: Den erfolglosen Augsburger Schlussspurt, der das Team erneut ohne Europapokal-Teilnahme dastehen ließ, die Abwehrpatzer beim FC Bayern - oder sogar das Müller-Aus. Wir wollen wissen: Was waren für Sie die Tops und Flops der Saison 2024/25?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 17. Mai 2025, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.