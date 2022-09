Frage der Woche: Sind die älteren die besseren Trainer?

Union Berlin und der SC Freiburg halten seit Jahren an ihren Trainern fest und werden aktuell mit Erfolg belohnt. Tabellenplatz eins und zwei nach sechs Spieltagen, noch vor dem FC Bayern und dem BVB - das ist aller Ehren wert.

Andere Vereine wollen neuen frischen Wind für ihre Mannschaften, setzen eher auf junge, coole Trainer wie Julian Nagelsmann oder Edin Terzic, denen oftmals das Etikett "Laptoptrainer" anhaftet. Bleibt der Erfolg aus, wird aber auch schnell gekündigt.

Jung und dynamisch oder ruhig und erfahren? Wie muss ein Bundesligatrainer geschnitzt sein?

Die Frage der Woche

Platz eins und zwei in der Bundesliga: Sind die älteren die besseren Trainer?

