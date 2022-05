Frage der Woche: Welche Schlagzeile wünschen Sie sich?

"Die Bundesliga ausgeglichen wie nie", "Nürnberg endlich wieder in der Bundesliga", "1860 alle Geldsorgen los", "ohne Corona durch die Saison", "Deutschland Weltmeister", "Aktie von Unterhaching steigt an der Börse": Das alles könnten Wunsch-Schlagzeilen sein, von denen Sie vielleicht für die kommende Saison träumen.

Ihre Erwartungen an die kommende Saison?

Oder unter welche Überschrift würden Sie gerne die kommende Saison stellen? Egal für welchen Verein ihr Herz schlägt, egal in welcher Liga ihre Mannschaft spielt, sagen Sie uns, was Sie von der kommenden Saison erwarten.

Die Frage der Woche

Nach der Saison ist vor der Saison: Welche Schlagzeile wünschen Sie sich für die kommende Saison?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in der Sendung Heute im Stadion am Samstag, 14. Mai, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.