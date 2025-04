Frage der Woche: Schafft der FC Bayern in Mailand die Wende?

Das viel erträumte "Finale dahoam 2.0" scheint für den FC Bayern derzeit in weite Ferne gerückt zu sein. Die 1:2-Niederlage aus dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand, die lange Verletztenliste - Favorit auf den Einzug ins Halbfinale sind die Münchner derzeit sicherlich nicht.

Aber klar ist auch, dass sich die Bayern zur "Halbzeit" gegen Inter Mailand noch lange nicht geschlagen geben. Nicht nur Joshua Kimmich "spürt, dass da noch was möglich ist" beim Rückspiel in Mailand.

Frage der Woche: Schafft der FC Bayern das Comeback gegen Inter?

Daher lautet die Frage der Woche: "Schafft der FC Bayern das Comeback gegen Inter doch noch? Und wenn ja, wie?"

Muss Thomas Müller in San Siro diesmal von Anfang an auflaufen? Was muss passieren, damit die Bayern wie 1988 das "Wunder von Mailand" schaffen? Damals drehte der FCB noch ein 0:2 aus dem Hinspiel. FC-Bayern-Legende Hansi Dorfner war 1988 dabei und ist sehr optimistisch: "Ich habe keine Bedenken und freue mich auf das Rückspiel". Sein Rezept für den Erfolg trägt die Nummer 25 auf dem Rücken: "Müller muss spielen. Da gehören Typen auf den Platz wie damals bei uns Augenthaler und Co.. Die können das Wunder von Mailand locker wiederholen."

Sehen Sie es wie Dorfner, oder ist Inter aktuell einfach zu clever und zu stark für die Kompany-Bayern ?

Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 12. April 2025, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.