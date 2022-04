Frage der Woche: Schafft der Club heuer noch den Aufstieg?

Was die Situation für die Nürnberger in dieser Saison so besonders macht! Sie haben vieles diesmal in der eigenen Hand. Die Franken spielen nämlich insgesamt noch viermal gegen direkte Aufstiegskonkurrenten. Den Anfang macht jetzt SV Darmstadt, es folgen noch Werder Bremen, St. Pauli und Schalke 04.

Gegen Heidenheim setzte es am vergangenem Wochenende die erste Niederlage seit langem – und was man da sehen konnte, das sorgt bei einigen Club-Fans für ein wenig Bauchgrimmen – es gab zwar viele Chancen, aber was fehlt, das ist der Knipser. Andere sehen es positiv. Vielleicht wars ein Warnschuss zur rechten Zeit – das Spiel gegen Heidenheim ein Fingerzeig, dass man gegen Spitzenteams konsequenter sein muss. Vielleicht ist diesmal ja der Club derjenige mit den Trümpfen im Ärmel, und nicht der viel zitierte "Depp“.