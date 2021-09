Frage der Woche: Schaffen 1860 und Würzburg die Wende?

Ambitionierte Klubs und Fehlstarts in die 3. Fußball-Liga. Die Münchener Löwen, die Würzburger Kickers sowie Türkgücü München und ihre Fans waren mit so viel Euphorie und Begeisterung in die neue Saison gestartet.

Die Kickers wollten als Zweitliga-Absteiger wieder oben mitspielen. Die Löwen waren nach dem knapp verpassten Aufstieg als einer der Aufstiegskandidaten gehandelt worden.

Kickers in der Abstiegszone, Löwen vier Spiele ohne Sieg

Nach neun Spieltagen ist die Lage ziemlich trist: Die Kickers liegen auf einem Abstiegsplatz, die Löwen kommen einfach nicht in Schwung, haben seit vier Wochen kein Spiel mehr in der Liga gewonnen. Zuletzt sogar zu Hause gegen Zwickau mit 0:2 verloren. Und Türkgücü liegt auch nur einen Punkt vor den Löwen und hat bereits den Coach Petr Ruman entlassen.

Sinnbild für die aktuelle Löwen-Krise ist ausgerechnet der Kapitän und Kult-Spieler Sascha Mölders. Die "Wampe von Giesing", im letzten Jahr von den 3.Liga-Fans zum besten Spieler der Liga gewählt, kommt einfach nicht in Torlaune in dieser Runde.

Die Würzburger haben immerhin kürzlich beim Auswärtssieg in Magdeburg gezeigt, dass es vielleicht doch wieder aufwärts geht.

