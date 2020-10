Frage der Woche: Rauf oder runter – wohin geht's mit dem Club?

"Der Club ist besser als Platz 16 in der 2. Liga, das ist uns allen klar", so hat der neue Sportvorstand Dieter Hecking vor der Saison die Richtung vorgegeben. Der 1. FC Nürnberg muss wieder nach oben und das so schnell wie möglich. Mit neuem Sportvorstand, neuem Trainer und den alten Träumen vom Aufstieg sind Mannschaft und Fans in die neue Saison gestartet.

Der Club konnte aber bisher sportlich nicht voll überzeugen. Dazu rechnen die Nürnberger für die Saison 2020/21 mit Verlusten "im mittleren einstelligen Millionenbereich", die den Verkauf von Spielern zur Folge haben könnte. Sportlich und auch wirtschaftlich ist alles offen.

Die Frage der Woche

Rauf oder runter – wohin geht's mit dem 1.FC Nürnberg?

Was glauben Sie?