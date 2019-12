Frage der Woche: Mit Flick ins neue Jahr - Ja oder Nein?

Während er bei Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge anscheinend einen dicken Stein im Brett hat, und auch viele Leistungsträger sich lobend über Flick äußern, ist bei den Fans auch Kritik zu hören. Die Champions League mal ausgeblendet, kassierten die Münchner in der Liga dann doch zwei schmerzhafte Niederlagen in Folge.

Bayern abgerutscht auf Rang sieben, die Meisterschaft in Gefahr. Rufe nach einem Toptrainer werden laut – braucht's den, oder kann Flick der Mannschaft nicht nur mehr Kampfgeist, sondern auch wieder mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor beibringen - wenn man ihn denn lässt. Wie würden Sie entscheiden, wenn Sie im Bayernvorstand wären? Hat Flick das Zeug zur Dauerlösung?

Die Frage der Woche - diskutieren Sie mit!

