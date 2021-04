Frage der Woche: Macht Flick die Fliege?

Ziemlich genau zwei Monate ist es her, da gewann Bayern das "Sextupel" - sechs Titel in einem Jahr - die Münchner am Höhepunkt. Doch nur wenige Wochen nach dem Erfolg bei der FIFA-Klub-WM rennt der FC Bayern nicht mehr mit stolzgeschwellter Brust durch die Gegend, der Lack hat einige tiefe Kratzer bekommen. Trainer Hansi Flick wirkt zunehmend unzufrieden und zermürbt.

Verhältnis Flick - Salihamidzic ist angespannt

Es ist ein offenes Geheimnis, dass das Verhältnis zu Sportboss Hasan Salihamidzic nicht das Beste ist: Flick ist mit etlichen Transfers nicht zu 100 Prozent zufrieden. Zudem verlassen immer mehr Spieler, die maßgeblich zum Gewinn der Champions League beigetragen haben, den Verein. Thiago machte den Anfang, bald folgen Alaba und Boateng. So einfach sind die nicht zu ersetzen.

Und noch etwas scheint Flick sauer aufzustoßen: Außer Karl-Heinz Rummenigge positioniert sich in der Führungsetage zumindest nach außen niemand pro Flick. Viele Experten halten es deshalb nicht für unwahrscheinlich, dass er im Sommer geht – in Richtung DFB.

