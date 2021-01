Frage der Woche: Knackt Lewandowski den Müller-Rekord?

Die magische 40-Tore-Marke von Gerd Müller besteht inzwischen fast 50 Jahren. Schon oft ist in den vergangenen Jahren darüber spekuliert worden, ob Robert Lewandowski den Rekord einstellen oder verbessern kann. Doch so sehr wie in dieser Saison, ist die ewige Bestmarke noch nie ins Wackeln gekommen. 22 Treffer reichten ihm in der Saison 2018/19 um Torschützenkönig zu werden, jetzt ist die Zahl nach der Hälfte der Spiele erreicht – auch das ist ein Rekord! Fast die Hälfte der aktuell 46 Bayern-Tore geht somit auf das Konto von Lewandowski.

Auch die Torjägerkanone scheint Lewandowski schon so gut wie sicher: Die nächstplatzierten Stürmer - Dortmunds Erling Haaland, der Frankfurter André Silva und Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg - haben bislang alle "erst" zwölf Mal getroffen.

Ex-Profis wie Lothar Matthäus oder Stürmerlegende Klaus Fischer trauen Lewandowski den Rekord jetzt zu. In der vergangenen Saison fehlten dem aktuellen Weltfußballer noch sechs Treffer auf die historische Marke.