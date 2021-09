Frage der Woche: Jahn & Club - wer hätte das Zeug zum Aufstieg?

Der Blick auf die Tabelle verrät es: Die 2. Fußball-Bundesliga hat vorne einen weiß-blauen Anstrich – und das war so nicht unbedingt zu erwarten, vor allem nicht von Jahn Regensburg.

Die Oberpfälzer, die letztes Jahr lange um den Klassenerhalt gezittert haben, spielen herzerfrischenden Fußball, dominieren die Gegner oft nach Belieben und haben, auch wenn die letzten drei Spiele von den Ergebnissen her nicht mehr ganz so furios waren, spielerisch nie enttäuscht – da ist ein richtiges Überraschungsteam zusammengewachsen.

Der 1. FC Nürnberg ist noch unbesiegt

Und auch beim Club war der Start vielversprechend, die momentane Ruhe am Valznerweiher tut den Spielern offensichtlich gut, die Ränge ganz oben sind in Sichtweite. Und noch ist der 1. FC Nürnberg ungeschlagen. Zwar sind erst sechs Spieltage rum – für viele erst eine Momentaufnahme. Trotzdem stellt sich schon die Frage, wo der gute Saisonstart noch hinführen kann für die beiden Teams, zuletzt trennten sie sich 2:2 in einem temporeichen Fußballspiel.

Die Frage der Woche:

Jahn und Club: Wer hätte das Zeug zum Aufstieg: Einer? Beide? Oder Keiner?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 14. August, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.