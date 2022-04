Weltfußballer 2020 und 2021, die meisten Bundesligatore in einer Saison – und alleine bei den Bayern hat er seit 2014 wettbewerbsübergreifend in 371 Partien unglaubliche 341 Tore erzielt. Im Sommer wird Lewandowski 34 Jahre alt - sein bis 2023 laufender Vertrag wurde noch nicht verlängert.

Angeblich hat bereits der FC Barcelona seine Fühler nach dem Polen ausgestreckt. Bislang steht Lewandowski in dieser Saison bei 32 Toren und ist eigentlich nicht wegzudenken. Doch für die Bayern wäre ein Wechsel vielleicht doch eine Überlegung wert. Im Sommer könnte man ein letztes mal Kasse machen.

Eine Win–Win-Situation für beide, weil man dann viel Geld hätte, den Kader für die Zukunft umzubauen? Oder sollte man den Polen längerfristig binden, weil klassische Stoßstürmer wie er mittlerweile unbezahlbar sind. Siehe Erling Haaland und Kylian Mbappé.

Frage der Woche: "Ist Lewandowski noch Bayerns Zukunft?"

