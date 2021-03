Frage der Woche: Ist Leipzig das neue Dortmund?

Fans und Spieler freuen sich auf den deutschen Clasico: Bayern München gegen Borussia Dortmund ist für viele das Highlight der Saison. "Spiele gegen Dortmund sind immer besonders. Seitdem ich hier bin, waren sie immer unser größter Konkurrent", sagte Josua Kimmich in einem Interview mit dem vereinseigenen Magazin.

Für Dortmund geht es aktuell aber erst einmal darum, den Kontakt zu den Champions League Plätzen wiederherzustellen. Mit einem Sieg gegen den FC Bayern könnten sie außerdem Leipzig zur Tabellenführung zu verhelfen. Worin liegt also der Reiz des Duells? Woher kommt der Zauber?

Kann Leipzig dieses Mal dran bleiben?

Die Tabellenkonstellation in der vergangenen Saison sah vor dem 24. Spieltag ähnlich aus, wie in diesem Jahr. Damals führten die Münchener die Tabelle mit 49 Punkten vor Leipzig mit 48 Punkten an, am Ende lagen die Bullen 16 Punkte hinter dem alten und neuen Meister. Kann Leipzig dieses Mal dran bleiben?