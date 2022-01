Frage der Woche: Infektionen, Spielabsagen: Ist das noch fair?

Infizierte Profis, Quarantäne, drohende Spielabsagen oder wie in der DEL ein Spielplan, der kaum mehr zu retten ist: Kann es in dieser Lage sportlich noch fair zugehen? Das ist unsere "Frage der Woche" in "Heute im Stadion".